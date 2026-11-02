Tödlicher Unfall in Heppingen Zeugenaussagen zum Fahrmanöver decken sich weitgehend Ralf Grün 02.11.2026, 16:00 Uhr

i Rund um den tödlichen Unfall in Heppingen decken sich die Aussagen von Zeugen laut Polizei weitgehend. Daniel Karmann/dpa

Ein 64-Jähriger war am Donnerstag in Heppingen gegen einen Stromverteilerkasten und eine Hauswand gefahren und später in einer Klinik verstorben. Ein gesundheitliches Problem war wohl die Unfallursache. Die Ermittlungen stehen vor dem Ende.

Die Ermittlungen rund um den tödlichen Unfall in Heppingen sind weitgehend abgeschlossen, hat unsere Zeitung auf Nachfrage von der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler erfahren. Lediglich die abschließende Prüfung durch die Staatsanwaltschaft in Koblenz stehe noch aus.







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