Brandstiftung in Nürburg
Zeugen belasten ihn: War Angeklagter sozial auffällig?
Am zweiten Verhandlungstag wurden mehrere Zeugen aufgerufen. Sie schilderten, der Angeklagte habe die Gegebenheiten vor Ort als
Am zweiten Verhandlungstag wurden mehrere Zeugen aufgerufen. Sie schilderten, der Angeklagte habe die Gegebenheiten vor Ort als ehemaliger Mieter bestens gekannt.
Alexander Thieme-Garmann

Im Prozess um eine mutmaßliche Brandstiftung in Nürburg haben mehrere Zeugen ausgesagt. Sie schildern, wie sich der Angeklagte gegenüber Arbeitskollegen gegeben hat. Von Stalking ist die Rede – und von einem „hinterlistigen“ Verhalten.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist 2.45 Uhr in der Nacht. Diese Uhrzeit zeigt eine kleine Anzeige auf der Leinwand in der Hauptverhandlung am Koblenzer Landgericht. Es geht um den Brand in Nürburg aus dem vergangenen Dezember, bei dem nicht nur sechs Autos lichterloh gebrannt haben, sondern auch das nebenstehende Wohnhaus.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren