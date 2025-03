Das neue „Zentrum-Parkhaus Moses“ geht nun endlich an den Start: Am Montagnachmittag ist es feierlich eröffnet worden. Noch bis zum 1. Mai gibt es dort nun eine besondere Aktion für Autofahrer.

Am Montagnachmittag war es endlich so weit: Das neue „Zentrum-Parkhaus Moses“ am Rand der Innenstadt von Bad Neuenahr auf dem ehemaligen Moses-Parkplatz wurde von Bürgermeister Guido Orthen im Beisein zahlreicher Bürger feierlich eröffnet. Damit stehen nach fast genau einem Jahr Bauzeit Bürgern, Mitarbeitern von Betrieben sowie Gästen der Stadt 404 weitere, zentrumsnahe Autostellplätze zur Verfügung.

i Mit seiner modernen Holzverkleidung passt sich das neue Zentrum-Parkhaus Moses besonders gut in die Umgebung ein. Jochen Tarrach

Das bereits seit vielen Jahren bestehende Parkhaus an der südlich der Ahr gelegenen Felix-Rütten-Straße soll ab sofort zur deutlichen Unterscheidung als „Parkhaus Kurviertel“ bezeichnet werden. Mit der Eröffnung des neuen, rund sechs Millionen Euro teuren Parkhauses soll eine neue Verkehrslenkung in der Stadt greifen. Ziel ist es, den ruhenden Verkehr primär im neuen Parkhaus zu bündeln. Wer dort parken möchte, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen als auf den anderen Parkplätzen. Aber: Um sich daran zu gewöhnen, wird bis zum 1. Mai keine Parkgebühr erhoben.