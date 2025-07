Zentraler Platz in Altenahr soll zum Wahrzeichen werden

Der Platz an der Kirche Maria Verkündung in Altenahr mit der Friedenseiche und dem angrenzenden Haus Kilb ist nahezu prädestiniert, um als Wahrzeichen des Ortes zu tragen. Doch es müssen noch wichtige Aspekte geklärt werden.

Die Gemeinde Altenahr möchte den zentral im Ortskern gelegenen Platz an der katholischen Kirche Maria Verkündung, der auch die Friedenseiche und das benachbarte Haus Kilb umfasst, als Wahrzeichen von Altenahr inszenieren und dort einen Ort der Begegnung schaffen. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich.

Sportanlage rückt ins Sahrbachtal

„Eine Ausweitung auf das unmittelbare Kirchenumfeld ist grundsätzlich möglich“, erläuterte Kerstin Müller, Erste Beigeordnete, die Überlegungen. Allerdings wäre vorab die förderliche Zustimmung einzuholen. Zunächst geht es jetzt darum, mithilfe eines Gutachtens zu klären, ob das neben der Friedenseiche stehende Haus Kilb, das von der Flut stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, erhalten werden kann. Zudem muss geprüft werden, ob im Fall eines Abbruchs des Gebäudes die Standfestigkeit und Tragfähigkeit der parallel zur Brückenstraße verlaufenden Kirchenmauer noch gegeben ist.

Darüber hinaus beschäftigten sich die Ratsmitglieder mit der Neuerrichtung der von der Flut zerstörten Sportanlage. Diese soll nun rund einen Kilometer nordwestlich von Kreuzberg im Kreuzungsbereich der Münstereifeler Straße (L76) und der nach Krälingen führenden K31 im Sahrbachtal entstehen. Hierfür sind zunächst eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie eine Neuaufstellung des Bebauungsplans erforderlich. Der Rat beauftragte die Verwaltung, ein Planungsbüro zu finden.

Abbruch der Brücke in Altenburg geplant

Auch der Abbruch der Brücke an der Kreuzberger Straße in Altenburg stand auf der Tagesordnung. Sie wurde von der Flut zerstört, Teile der Brücke waren eingebrochen. Die Reste sollen nun abgerissen und die Auffahrrampe zurückgebaut werden. Das Widerlager auf der anderen Seite soll als Stütze für den neuen Radweg genutzt werden. Der Rat vergab die Arbeiten einstimmig zu einem Angebotspreis von 58.000 Euro. Für knapp 77.000 Euro erteilten die Ratsmitglieder zudem den Auftrag, das fehlende Geländer am Radweg neu zu installieren. Diese Arbeiten sollen bis Ende September fertiggestellt werden.