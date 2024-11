Harter Fall am Landgericht Zentrale Person fehlt im Missbrauchsprozess Rainer Claaßen 22.11.2024, 06:00 Uhr

i Zunächst versuchte der Täter noch, sich zu verbergen – im Laufe des Prozesses zeigte er dann sein Gesicht. Rainer Claaßen

Der eigentliche Täter, der im Missbrauchsprozess am Landgericht Koblenz hätte aussagen sollen, ist in der Untersuchungshaft gestorben. Das erschwert den Richtern das Ganze erheblich.

Die zentrale Person fehlte in dem Prozess um sexuellen Missbrauch von Kindern in mehreren Fällen: Der eigentliche Täter, ein Mann von Mitte 60, ist in der Untersuchungshaft verstorben. Ihm wird vorgeworfen, sexuelle Handlungen – insbesondere oralen Verkehr – an drei Jungen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren ausgeübt zu haben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen