Um 16 Uhr geht’s los Zeitreise: In Remagen geht der Steampunk ab Judith Schumacher 13.11.2025, 05:00 Uhr

i Einer der Walking Acts sind die Damen der Gruppe "Flying Traveller". Sibylle Nix

Die Remagener Innenstadt stellt am kommenden Freitag einen besonderen Markt auf die Beine: Die „Zeitreise im Lichterglanz – Steampunk-Abendmarkt voller Licht, Dampf und Fantasie“ steht an. Was geplant ist.

Ein neues Veranstaltungsformat in fantastischem Gewand erobert am Freitag, 14. November, in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr die Remagener Innenstadt. Unter dem Motto „Zeitreise im Lichterglanz – Steampunk-Abendmarkt voller Licht, Dampf und Fantasie“ lädt die Stadt Remagen gemeinsam mit Sibylle Nix von Funkelglanz Events zu einem fantasievollen Spektakel ein, das die Welt des Steampunk mit festlicher Illumination und vielfältigen Aktionen in den ...







