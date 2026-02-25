Heimatgeschichte am Strom
Zeitreise in Brohl: Wie die B9 das Leben im Ort prägte
Werner Fußhöller mit einer alten Ansicht von Brohl aus dem Jahr 1936.
Früher war die B9 in Brohl ein wirtschaftlicher Segen und gefährliches Pflaster zugleich. Ein 80-jähriger Zeitzeuge erinnert sich an „Todesschienen“, blühende Gasthäuser und den Tag, an dem ein folgenschwerer Unfall die Straße für immer veränderte.

Werner Fußhöller ist ein echter Brohler Jung – und schon immer interessiert an der Heimatgeschichte seines Geburtsorts, über den er schon mehrere Artikel für Heimatbücher verfasst hat. Außerdem hat der heute 80-Jährige auch einige Hefte über historische Themen des Rheinorts im Eigenverlag herausgegeben.

