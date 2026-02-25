Früher war die B9 in Brohl ein wirtschaftlicher Segen und gefährliches Pflaster zugleich. Ein 80-jähriger Zeitzeuge erinnert sich an „Todesschienen“, blühende Gasthäuser und den Tag, an dem ein folgenschwerer Unfall die Straße für immer veränderte.
Lesezeit 5 Minuten
Werner Fußhöller ist ein echter Brohler Jung – und schon immer interessiert an der Heimatgeschichte seines Geburtsorts, über den er schon mehrere Artikel für Heimatbücher verfasst hat. Außerdem hat der heute 80-Jährige auch einige Hefte über historische Themen des Rheinorts im Eigenverlag herausgegeben.