Premiere in Remagen „Zeitreise im Lichterglanz“ begeistert die Massen Judith Schumacher 16.11.2025, 16:00 Uhr

i Kreativ zeigten sich die Teilnehmer auch bei der Kleiderwahl. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mit ihrem ersten Steampunk-Abendmarkt unter dem Motto „Zeitreise im Lichterglanz“ in Remagen haben die Organisatoren der Stadt zusammen mit dem Verbund der Geschäftsleute „Remagen mag ich“ offensichtlich einen Nerv der Zeit getroffen.

Viktorianisch anmutende Klamotten, fantastische Gefährte, bestehend aus Zahnrädern, Dampfmaschinen, diversen Musikinstrumenten, Klang- und Uhrwerke sowie spektakuläre Walking-Acts machten am ersten Steampunk-Abend in Remagen die Exkursion in eine Zeit möglich, die es so noch nie gab und nie geben wird, die jedoch viel Platz für die Fantasie und Kreativität der Akteure und Gäste lässt, sich eine Welt zu erschaffen, die vielleicht ein bisschen ...







