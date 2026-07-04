Kommentar zur Schwimmbadlage Zeit, neue Bahnen im Kreis Ahrweiler zu schwimmen Lars Tenorth 04.07.2026, 09:00 Uhr

i Lars Tenorth Jens Weber. MRV

Längst nicht jedes Kind im Kreis Ahrweiler lernt ausreichend schwimmen. Ein Grund dafür sind aktuell unter anderem fehlende Schwimmbadkapazitäten. Hier könnte es helfen, neue Wege einzuschlagen.

Die Schwimmbadkapazitäten im Kreis Ahrweiler gehen gen null. Es gibt derzeit zwei Freibäder und ein mobiles Becken auf dem Gelände des Remagener Bades, das saniert wird. Ein öffentliches Hallenbad fehlt dem Kreis Ahrweiler gänzlich. Das ist ein maßgeblicher Grund, der dazu führt, dass viele Kinder in der Grafschaft und in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht in dem Maße schwimmen lernen, wie es der Fall sein sollte.







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