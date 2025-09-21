Ein Jahrzehnt stationäre Hospizarbeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das „Hospiz im Ahrtal“ feiert sein Bestehen - mit bewegenden Geschichten, ehrlichen Einblicken in die Pflege und einem Blick auf die Herausforderungen von morgen.
Das Rathaus ist gefüllt, über 100 Besucher haben sich auf den Sitzreihen verteilt. Der prunkvolle Saal ist festlich dekoriert, vor dem Podium hängen silberne Ballons mit den Ziffern „Eins“ und „Null“. Das kann nur eines bedeuten: Es wird ein runder Geburtstag gefeiert.