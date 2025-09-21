Hospiz feiert Jubiläum Zehn Jahre Sterbebegleitung im Ahrtal 21.09.2025, 10:00 Uhr

i Das stationäre Hospiz im Ahrtal feiert runden Geburtstag. Im Rathaus wurden anlässlich des zehnjährigen Bestehens über 100 Besucher sowie Politiker empfangen. Im Bild sind unter anderem Ulrike Dobrowolny, Vorsitzende des Hospiz-Vereins Rhein-Ahr (2. von links) und Hospizleiterin und Geschäftsführerin Gabriele Ruggera (2. von rechts) zu sehen. Michael Illjes

Ein Jahrzehnt stationäre Hospizarbeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das „Hospiz im Ahrtal“ feiert sein Bestehen - mit bewegenden Geschichten, ehrlichen Einblicken in die Pflege und einem Blick auf die Herausforderungen von morgen.

Das Rathaus ist gefüllt, über 100 Besucher haben sich auf den Sitzreihen verteilt. Der prunkvolle Saal ist festlich dekoriert, vor dem Podium hängen silberne Ballons mit den Ziffern „Eins“ und „Null“. Das kann nur eines bedeuten: Es wird ein runder Geburtstag gefeiert.







