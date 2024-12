Vorweihnachtliche Stimmung Zauberhaftes Ambiente auf den Adventsmärkten am Rhein 04.12.2024, 16:00 Uhr

i Im Bad Breisiger Kurpark herrscht beim Adventsmarkt ein zauberhaftes Ambiente. Hans-Jürgen Vollrath

Die Weihnachtsmärkte in den Rheinstädten öffnen am Wochenende ihre Pforten. In Sinzig geht es bereits am Freitag los.

Wer vorweihnachtliche Stimmung genießen möchte, ist am Wochenende in den Rheinstädten goldrichtig. Denn in Remagen, Sinzig und Bad Breisig öffnen die Märkte und sorgen für besinnliche, aber auch unterhaltsame Stunden. Rund 30 Stände zählt das traditionelle Hüttendorf auf dem Kirchplatz Der Sinziger Adventsmarkt mit seinem traditionellen Hüttendorf auf dem Kirchplatz und dem Mittelaltermarkt rund um St.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen