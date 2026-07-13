ARD sendet zur Flut live Zamperoni zieht in Altenahr ein paar Interessierte an Maja Wagener 13.07.2026, 22:09 Uhr

i Wollen Ingo Zamperoni in ihrem Heimatort Altenahr in Aktion sehen (von links): Petra und Günter Lang, Udo Lahr und Erna Lang. Maja Wagener

Die Altenahrer kennen es schon: Zum Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal kommen regelmäßig Journalisten in den kleinen Ort an der Ahr. Doch dass Fernsehmoderator Ingo Zamperoni vor ihrem Bahnhof steht und live sendet, ist doch etwas Besonderes.

Lachend und plaudernd steht eine überraschend kleine Gruppe von Frauen und Männern vor der großen Absperrung am Bahnhof in Altenahr. Ihr Blick geht in Richtung Kameras und Scheinwerfer, die dort aufgebaut sind. Im Licht der großen Strahler steht Fernsehmoderator und Journalist Ingo Zamperoni, der heute für die Tagesthemen aus Altenahr berichtet.







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