Angriffe auf Zugbegleiter
Zahl der Schaffner im Ahrkreis bleibt unverändert
Fahrscheinkontrolle in der RB32: Der Zugbegleiter an der Ahrstrecke ist allein unterwegs.
Fahrscheinkontrolle in der RB32: Der Zugbegleiter an der Ahrstrecke ist allein unterwegs.
Thomas Weber

Nach einer Serie von Übergriffen auf Zugbegleiter wächst der Druck, Zugpersonal besser zu schützen. In den Zügen am Rhein und im Ahrtal sind trotz anderslautender Forderungen Zugbegleiter nur einzeln unterwegs.

Lesezeit 2 Minuten
Beinahe täglich gibt es Berichte über verbale oder tätliche Angriffe auf das Personal im Nahverkehr auf der Schiene. Besonders gravierend: Vor rund einem halben Jahr starb ein Zugbegleiter nach Faustschlägen eines Reisenden bei einer Fahrkartenkontrolle nahe Landstuhl (Kreis Kaiserslautern).
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