Grundschulen und Kitas Zahl der Betreuungsplätze in Neuenahr-Ahrweiler passt Jochen Tarrach 28.09.2025, 10:00 Uhr

i Für die Grundschule in Bad Neuenahr mit 40,4 Prozent der Grundschülern der Stadt stehen große bauliche Änderungen bevor. Jochen Tarrach

Es sieht so aus, als könnte die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in den kommenden Jahren den Bedarf an Kita- und Grundschulplätzen gut decken. Das hat die Kita- und Schulentwicklungsplanung jetzt gezeigt.

Mit der Bereitstellung von Plätzen in den drei Grundschulen der Stadt sowie in den Kindertagesstätten insgesamt sieht es in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler recht gut aus. Das bestätigte jetzt in einer gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss, dem Ausschuss für Generationen, Kultur und Soziales sowie dem Schulträgerausschuss die Firma „Biregio“ aus Bonn, die eine aktualisierte Bedarfsplanung für Kindertagesstätten (Kitas) sowie die ...







