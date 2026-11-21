Neues Veranstaltungsformat Yoga und Brunch bietet Sinzigs Pâtisserie Cannelle an Silke Müller 21.11.2026, 13:00 Uhr

i Freuen sich, dass „Yoga x Brunch“ in der Pâtisserie Cannelle so gut angenommen wird: (von links) Johan Kok, Lynn Latza und Viktoria Wallenfang. Silke Müller

Yoga mit Ziegen am Schwanenteich in Bad Bodendorf gibt es schon eine ganze Weile. Warum aber den Sport nicht mal mit etwas anderem verbinden? Etwa mit einem leckeren Brunch? Das ist seit Kurzem in der Pâtisserie Cannelle in Sinzig möglich.

Wer an einem Samstagmittag an der Pâtisserie Cannelle in der Mühlenbachstraße 15 in Sinzig vorbeikommt und nur Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen das Café verlassen sieht, braucht sich nicht zu wundern. Das ist nur der Effekt des neuen Angebots „Yoga x Brunch“, das es dort seit Anfang Juli jeweils an zwei Samstagen pro Monat gibt.







Artikel teilen

Artikel teilen