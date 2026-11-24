Nicht nur Yoga lehren, sondern daraus ein Event machen: Das ist das Bestreben von Lynn Latza. Seit Juli bietet sie „Yoga x Brunch“ in der Pâtisserie Cannelle in Sinzig an. Ihre Yoga-Stunden gibt sie aber auch anderswo in anderen Kombinationen.
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Zweimal im Monat jeweils samstags verwandelt sich ein Teil der Pâtisserie Cannelle in Sinzig in eine Sportstätte – nämlich dann, wenn Yoga-Lehrerin Lynn Latza aus Westum gemeinsam mit Viktoria Wallenfang und Johan Kok, den Betreibern des Cafés, das neue Veranstaltungsformat „Yoga x Brunch“ anbietet.