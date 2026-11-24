Aufblühen im Winter Yoga-Event in Bad Breisigs Römer-Thermen Silke Müller 24.11.2026, 05:00 Uhr

i Zweimal im Monat jeweils samstags heißt es „Yoga x Brunch“ mit Lynn Latza in der Pâtisserie Cannelle in Sinzig. Sie gibt aber auch Yoga-Stunden in ihrem Winterkurs „Become a FLOWer“ in den Bad Breisiger Römer-Thermen. Leon Fuchs

Nicht nur Yoga lehren, sondern daraus ein Event machen: Das ist das Bestreben von Lynn Latza. Seit Juli bietet sie „Yoga x Brunch“ in der Pâtisserie Cannelle in Sinzig an. Ihre Yoga-Stunden gibt sie aber auch anderswo in anderen Kombinationen.

Zweimal im Monat jeweils samstags verwandelt sich ein Teil der Pâtisserie Cannelle in Sinzig in eine Sportstätte – nämlich dann, wenn Yoga-Lehrerin Lynn Latza aus Westum gemeinsam mit Viktoria Wallenfang und Johan Kok, den Betreibern des Cafés, das neue Veranstaltungsformat „Yoga x Brunch“ anbietet.







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