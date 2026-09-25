Yael Bartanas neue Video‑Sound‑Installation im Arp Museum in Rolandseck verknüpft Rituale, Flucht und rot glühende Wüstenbilder. Ihr Aufstiegsmotiv bleibt bewusst ambivalent: Zeigt es Befreiung oder Verschwinden?
Lesezeit 2 Minuten
„The Birds“ ist ein neuer Bestandteil der Ausstellung „Zu den Sternen! Weltraum und Weltflucht seit der Moderne“, die seit Juli im Richard-Meier-Bau des Arp Museums in Rolandseck zu sehen ist. Die israelische Künstlerin Yael Bartanas beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit Themen wie nationaler Identität, Trauma und Vertreibung.