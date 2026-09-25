Kunst in Rolandsecker Museum Yael Bartanas lässt in Installation Vögel flüchten Verena Düren 25.09.2026, 19:00 Uhr

i Standbild aus dem Video „The Birds“: Das wurde schon am Times Square in New York präsentiert. Yael Bartana

Yael Bartanas neue Video‑Sound‑Installation im Arp Museum in Rolandseck verknüpft Rituale, Flucht und rot glühende Wüstenbilder. Ihr Aufstiegsmotiv bleibt bewusst ambivalent: Zeigt es Befreiung oder Verschwinden?

„The Birds“ ist ein neuer Bestandteil der Ausstellung „Zu den Sternen! Weltraum und Weltflucht seit der Moderne“, die seit Juli im Richard-Meier-Bau des Arp Museums in Rolandseck zu sehen ist. Die israelische Künstlerin Yael Bartanas beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit Themen wie nationaler Identität, Trauma und Vertreibung.







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