Wohin soll „Great Birkin Bag“?
XXL-Handtasche scheidet in Bad Neuenahr die Geister
Wohl verpackt steht das umstrittene Kunstwerk im Bauhof und wartet auf seinen Einsatz.
Jochen Tarrach

Ein Kunstwerk hat in Bad Neuenahr einen kleinen Kulturkampf entfacht: Die „Great Birkin Bag“, eine übergroße Handtasche, sorgt immer wieder für Debatten. Vor allem, weil sie keinen finalen Standort hat. Nun wurde das Thema erneut diskutiert.

Lesezeit 3 Minuten
Das stadteigene Kunstwerk „Great Birkin Bag“ aus der Pop-Art-Kunst-Serie des Künstlers Heiner Meyer wird nicht in der Mitte des Kreisverkehrsplatzes Abfahrt B266/Kreuzstraße aufgestellt, sondern bleibt weiterhin in einer Halle des Bauhofes. Vor Jahren wurde das 15.

