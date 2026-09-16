Entwicklung am Nürburgring
Xiaomi ist bald im Ringwerk für Besucher erlebbar
Das Ringwerk am Nürburgring
Das Ringwerk am Nürburgring
Jürgen C. Braun

Es tut sich was im Ringwerk am Nürburgring: Xiaomi bezieht als erster Industriepartner seine Mietfläche im neuen Ringwerk. Das hat die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG jetzt bekannt gegeben. Ein zweites Automobilunternehmen soll folgen.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Menschen bringen das chinesische Unternehmen Xiaomi mit Smartphones, Tablets oder Fernsehern in Verbindung. Eine Assoziation, die sich nicht direkt aufdrängt, ist die mit dem Motorsport. Aber Xiaomi stellt auch Elektrofahrzeuge her. Umso naheliegender ist folgende Entwicklung: Xiaomi soll als erster Industriepartner seine Mietfläche im neu ausgerichteten Ringwerk an der Motorsportrennstrecke Nürburgring beziehen.
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