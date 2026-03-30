Wahlbetrug bei Jagdgenossen?
Wurde Winnerather Jagdvorsteher ohne Mehrheit gewählt?
Der Vorsteher der Jagdgenossenschaft Winnerath wurde vergangenes Jahr mit 13 Ja- und 15 Nein-Stimmen gewählt – und das, obwohl i
Der Vorsteher der Jagdgenossenschaft Winnerath wurde vergangenes Jahr mit 13 Ja- und 15 Nein-Stimmen gewählt – und das, obwohl ihm die doppelte Mehrheit gefehlt hat. (Symbolbild)
Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa

Der Vorsteher der Jagdgenossenschaft Winnerath ist seit einem halben Jahr im Amt – und das, obwohl er keine Mehrheit erhielt. Siegfried Verdonk kann das nicht einfach hinnehmen und erstattet Anzeige. Sein Vorwurf: mutmaßlicher Wahlbetrug.

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Mit 13 Ja- und 15 Nein-Stimmen wurde am 14. August 2025 Hans-Jakob Jaklen zum Vorsteher der Jagdgenossenschaft Winnerath wiedergewählt. Und schon beim Lesen dieses Ergebnisses wird man hellhörig. Denn: Hier liegt offensichtlich keine Mehrheit vor – oder etwa doch?

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