Gab es auf dem Gnadenhof Eifel tatsächlich Verstöße gegen das Tierschutzgesetz oder ist er nicht eher Opfer einer Hass- und Hetzkampagne geworden? Von Letzterem geht die frühere Eigentümerin und Betreiberin des Gnadenhofs Eifel aus.
Der Prozess gegen die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel hat im Kreis Ahrweiler Wellen geschlagen. Seit Mittwoch muss sich die heute 68-Jährige in einem Strafverfahren vor dem Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verantworten.