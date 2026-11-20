Auf dem Bonner Weihnachtsmarkt Wünschen Sie sich eine „Schafe Weihnacht“? Thomas Kölsch 20.11.2026, 10:00 Uhr

i Impressionen vom Bonner Weihnachtsmarkt Thomas Koelsch

Die Buden auf dem Bonner Weihnachtsmarkt bieten von gebrannten Mandeln über Metallschmuck bis hin zu Kinderspielzeug viel. Noch mehr haben aber die Namen zu bieten, mit denen die Häuschen übertitelt sind. Da wird’s schon mal skurril. Eine Glosse.

Alle Jahre wieder, etwa sechs Wochen vor Heiligabend, sprießt er aus dem Boden: der Bonner Weihnachtsmarkt. Von einem auf den anderen Tag ist er da, mit seinen mehr als 160 Buden die gesamte Innenstadt überwuchernd und in die Geldbörsen der Besucherinnen und Besucher spinksend, ob da nicht noch etwas zu holen sei.







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