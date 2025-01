Demo geplant WSV Sinzig macht sich für Gleichbehandlung stark Judith Schumacher 15.01.2025, 12:00 Uhr

i Am Standort dieser Immobilien plant die Lebenshilfe in der Sinziger Ausdorfer Straße den Neubau eines Wohnheims. Judith Schumacher

Die Zerwürfnisse rund um den geplanten Neubau der Lebenshilfe in der Sinziger Ausdorfer Straße bleiben. Nun hat der Wassersportverein Sinzig zu einer Demonstration aufgerufen, um sich für ein „Ein Sinzig für alle“ starkzumachen.

Unlängst erhitzten sich die Gemüter rund um den geplanten Neubau der Lebenshilfe in der Sinziger Ausdorfer Straße. In diesem Zusammenhang hatten rund 20 potenzielle Nachbarn einen Brief an die Entscheidungs- und Vorhabenträger unterzeichnet, der sich gegen den geplanten Bau richtet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen