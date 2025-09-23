Verwendung von Flutspenden Wozu eine Bürgerstiftung in Neuenahr-Ahrweiler gut ist Jochen Tarrach 23.09.2025, 13:00 Uhr

i In der nächsten Stadtratssitzung am 6. Oktober soll die Gründung einer Bürgerstiftung beschlossen werden. Martin Gausmann

Die Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler plant, eine Bürgerstiftung zu gründen. Sie soll hauptsächlich dazu dienen, noch verfügbare Flutspenden zweckgebunden zu verwenden. Doch die neue Stiftung soll noch mehr können.

Noch immer sind bei der Stadt erhebliche zweckgebundene Spendenmittel geparkt, die nach der Flut für gemeinnützige Zwecke im Wiederaufbau eingegangen sind und bisher noch nicht eingesetzt wurden. So plant die Stadtverwaltung nun, eine „Bürgerstiftung Bad Neuenahr-Ahrweiler“ ins Leben zu rufen.







