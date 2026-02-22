Zwei Ziegen gerissen Wolf aus dem Hohen Venn im Kreis Ahrweiler nachgewiesen Judith Schumacher 22.02.2026, 13:09 Uhr

i Der Rüde mit dem Namen Akela stammt ursprünglich aus Polen und war zuvor in Belgien unterwegs (Symbolbild). Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Zwei Ziegen wurden im Januar in der Verbandsgemeinde Altenahr gerissen. Der „Täter“ wurde schnell gefunden – er heißt Akela. Zuvor hatte der Grauwolf das belgische Hohen Venn unsicher gemacht, jetzt hat er den Weg in den Kreis Ahrweiler gefunden.

Nun ist es offiziell. Nachdem es vor zwei Jahren bereits in Spessart und Lind zu Schafsrissen kam, gibt es im Kreis Ahrweiler einen weiteren Wolfsnachweis. Offenbar ist der Grauwolf GW 926m (männlich) laut DNA-Nachweis des Senckenberg-Instituts kein Unbekannter.







