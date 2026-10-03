Leben in Neuenahr-Ahrweiler Wohnungsbaugesellschaft will Mieten bezahlbarer machen Jochen Tarrach 03.10.2026, 17:00 Uhr

i Hier an der St.-Pius-Straße soll das erste Bauobjekt der neu gegründeten Ahrtal-Wohnungsbau GmbH entstehen. Über dei Gründung der GmbH freuen sich: Sascha Stuntz (v.l.), Herman-Josef Pelgrim, Herbert Wiemer, Bürgermeister Pascal Rowald und Sascha Mombauer. Jochen Tarrach

In Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es jetzt eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Sie soll für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Und ein erstes Projekt steht schon an: Auf einem lange brachliegenden Grundstück sollen jetzt Mietwohnungen entstehen.

Die Zurverfügungstellung von Wohnungen mit einer bezahlbaren Miete ist eines der dringendsten politischen Probleme unserer Zeit. Erst vor wenigen Tagen wurde in Berlin die Stadtregierung abgewählt, da sie augenscheinlich unter anderem diesem Problem nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet hat und sich die Mieten dramatisch erhöht hatten.







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