Vier Jahre ist es her, dass die Wohnung von Manfred Liebl in der Wolfgang-Müller-Straße 20 durch die Flut unter Wasser gesetzt wurde. Elf weitere Wohnungen im Erdgeschoss sowie das gesamte Tiefgeschoss mit Tiefgarage und Haustechnik wurden erheblich beschädigt. Der nunmehr 80-jährige Manfred Liebl ist sauer, denn selbst nach vier Jahren ist seine Wohnung noch nicht wieder bezugsfertig. Die Instandsetzungsarbeiten stocken. Noch immer wohnt er in einer Ausweichwohnung, die er direkt nach der Flut bezogen hat.

Probleme taten sich nach und nach auf

Um gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth seinen Ruhestand zu genießen, hat er im Herbst 2014 die Eigentumswohnung in den Ahrarkaden an der Wolfgang-Müller-Straße bezogen. In dem Gebäude residierte einst über Jahrzehnte die Bundeswehr. Nach Abzug der Soldaten in Richtung Gelsdorf wurde das Gebäude komplett saniert und auf mehrere Stockwerke verteilt wurden 56 Eigentumswohnungen eingerichtet. Verwaltet und gepflegt wurde und wird das Gebäude von der bekannten örtlichen Hausverwaltung Wissen. Alle Träume des Ehepaares schienen sich zu erfüllen. Nach zuletzt 23 Jahren als Rektor in der Grundschule Leimersdorf war es ein verdienter Ruhestand.

Die nun beginnende Geschichte dürfte vielen Betroffenen an der Ahr ähnlich passiert sein. Deshalb hat der ehemalige Schulleiter keine Probleme, über den Ärger beim Wiederaufbau offen zu berichten. So erzählt er: „Wir haben die Wassermassen unverletzt überstanden, aber die Wohnungen im Erdgeschoss hat es allesamt hart getroffen. Gesamtschaden etwa sieben Millionen Euro“, so Liebl. Aber kein Problem, so dachte er, ist ja alles per Elementarschadenversicherung abgedeckt. Es war nichts mehr zu retten und als alles ausgeräumt war, trieften die Wände vor Wasser und im gesamten Untergeschoss des Hauses musste der Putz von den Wänden geschlagen werden. Der bemühten Hausverwaltung gelang es, zeitnah eine Firma zu finden, die diese Aufgabe übernahm. Von der Versicherung habe man zuerst nichts gesehen, die Bauarbeiter aber wollten schon bezahlt werden. So musste von allen Betroffenen im Hause zusammen eine Liquiditätszahlung von 286.000 Euro an die Hausverwaltung geleistet werden, damit die Arbeiten überhaupt weitergingen. Nun hat die Versicherung gezahlt, auch Gelder aus dem ISB-Fonds sind nach kompliziertem Antragsverfahren geflossen. Doch das dauerte, und dann tat sich ein weiteres Problem auf.

Zwei Wohnungen sind inzwischen fertig

So hat die Eigentümerversammlung eine Versicherung für Elementarschäden mit 90 Prozent Deckung und 10 Prozent Eigenanteil abgeschlossen. Genau die 10 Prozent fehlten nun. Und dann der Ärger mit den Handwerkern und den stockenden Materiallieferungen. Sachen, um die sich die Hausverwaltung kümmerte, obwohl das eigentlich mit einer Hausverwaltung nichts zu tun hatte, sondern die Eigentümerversammlung zuständig ist. „Dadurch ging es manchmal auch durcheinander zu“, erklärt Wissens Mitarbeiterin Sarah Pitzen ganz offen. „Normal geht es im Jahr bei uns um maximal 1,2 Millionen Euro bei 140 zu verwaltenden Objekten. Nun ging es aber um sieben Millionen bei einem Objekt.“ Zusätzliches Personal wurde zwar gesucht, aber Fehlanzeige. So mussten zusätzlich Architekten beauftragt werden. All das dauerte natürlich.

Problem bei diesem Haus sei auch, dass es sich um einen Umbau handle, der eine ganz andere Nutzung hatte und nun in vielen Dingen völlig aus der Norm falle. So dauerte auch die Lieferung von Ersatzteilen länger als normal, oft waren Spezialanfertigungen notwendig. Verständlich sind Wissens Probleme, aber auch die der ungeduldigen Wohnungsinhaber. „Ich habe das gemacht, da ich doch die oft älteren Leute nicht mit ihren Sorgen allein lassen konnte“, so Patrick Wissen. Erst zwei Wohnungen konnten wieder bezogen werden. In den nächsten Tagen sollen weitere hinzukommen. Doch fertig ist noch längst nicht alles. So sieht das gesamte Außengelände noch wild aus. Es bleibt vorerst eine Baustelle.