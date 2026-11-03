Unfall in Westum Wohnmobil sorgt für Stromausfall im Raum Sinzig Lars Tenorth 03.11.2026, 15:07 Uhr

i Am Montagnachmittag, 2. November, beschädigte ein Wohnmobil die Station in der Brunnenstraße im Sinziger Ortsbezirk Westum stark. Christoph Kuhlen/evm. Christoph Kuhlen

Entgegen einer ersten Pressemitteilung am Montagnachmittag des Energieversorgers Mittelrhein (evm) dauerte der Stromausfall zumindest in Westum länger. Der Strom konnte nicht einfach wiederhergestellt werden, denn der Schaden war zu groß.

Ein Wohnmobil krachte am Montagnachmittag, 2. November, in die Station in der Brunnenstraße. Dabei wurde diese Station in Westum so stark beschädigt, dass es einen längeren Stromausfall zur Folge hatte. Somit konnte sich die Ankündigung des Energieversorgers Mittelrhein (evm) nicht bewahrheiten, die noch am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in einer Pressemitteilung veröffentlicht worden war.







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