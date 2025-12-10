Hoher Sachschaden Wohnhaus und Betriebsgebäude brannten in Nürburg Werner Dreschers 10.12.2025, 13:01 Uhr

i Vollbrand des Gebäudes in der Nürburger Burgstraße, zudem wurden zahlreiche Fahrzeuge zerstört. Werner Dreschers

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Wohnhaus mit angrenzendem Betriebsgelände in Nürburg in Brand geraten. In Spitzenzeiten waren bis zu 88 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Erstalarm erreicht die Adenauer Feuerwehren um 2.56 Uhr am Mittwochmorgen des 10. Dezembers. Gemeldet wird ein Fahrzeugbrand, der auf das Dach eines Gebäudes übergreift. Die Ausrückeinheit Nürburg/Meuspath trifft ein. In rascher Folge kommen weitere Einheiten an, aus Müllenbach, Quiddelbach, Adenau, Reifferscheid, Schuld, Wiesemscheid und Antweiler, aus dem Kreis trifft ein Fahrzeug Atemgeräteschutz ein.







