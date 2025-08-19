Es sieht gut aus auf der Baustelle im Kalenborner Neubaugebiet: Der Bau einer Wohngemeinschaft für Senioren ist in vollem Gange. Das Wohnprojekt kann voraussichtlich pünktlich an den Start gehen, und Mietinteressenten können sich noch melden.

„Pünktlich wie die Maurer“: Das ist ein verbreitetes volkstümliches Vorurteil, wonach Maurer besonders darauf bedacht sind, das Ende ihrer vereinbarten Arbeitszeit genau einzuhalten. Wenn es in Kalenborn demnächst heißt „Pünktlich wie die Maurer“, dann bedeutet das, dass das Projekt einer Wohngemeinschaft mit dem schönen Namen „Ahrleben“ im festgelegten Zeitplan fertiggestellt ist. Am 1. Dezember dieses Jahres soll es so weit sein. „Wir liegen voll im Plan“, sagt Projektleiter Lukas Bräuer in diesen Tagen.

Appartements schaffen Privatsphäre

In Kalenborn, einem Ort der Verbandsgemeinde Altenahr, entsteht in diesen Wochen und Monaten ein Projekt, das es im Land nicht allzu oft gibt, nämlich eine Wohngemeinschaft für Senioren. Zwölf Appartements zwischen 21 und 28 Quadratmeter groß, alle mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. Die WG in Kalenborn ist für Menschen gesetzteren Alters konzipiert. Menschen, die Anschluss zu Gleichgesinnten suchen, denen das eigene Haus oder die Wohnung zu groß geworden ist, oder die Unterstützung benötigen und keine Lust haben, dafür in ein Seniorenheim zu ziehen und sich ein Zimmer mit einer zweiten Person zu teilen. Denn die Appartements schaffen Privatsphäre, aber Gemeinschaftsräume, eine große Küche samt Speiseraum oder ein gemeinsam nutzbarer Terrassenbereich mit Blick weit über das Ahrtal hinaus sorgen für reichlich täglichen Kontakt. Wer allein sein will, zieht sich zurück und hat sogar die Möglichkeit, sich in seinem Appartement eine Kochecke einzurichten.

i Was in Kalenborn entsteht, wird an der Baustelle informativ beschrieben. Thomas Weber

„ Volljährig müssen die sein, die hier einziehen wollen.“

Architekt Jürgen Kuhn zu den Voraussetzungen, die Mietinteressenten mitbringen müssen

Das Haus im Kalenborner Neubaugebiet ist hell und freundlich gestaltet, natürlich barrierefrei und mit breiten Gängen und einem Aufzug ausgestattet. Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollatoren finden hier ausreichend Platz. Voraussetzungen für Mietinteressenten gibt es ebenfalls keine. Kein Mindestalter, keine Pflegestufe oder gar einen Behinderungsgrad. „Volljährig müssen die sein, die hier einziehen wollen“, sagt Architekt Jürgen Kuhn. Sonst nichts. Investorin sei eine Frau aus Koblenz. Geleitet werde das Haus von einem Pflegedienst, so Kuhn. Das gewährleistet die Möglichkeit einer Betreuung für Menschen mit entsprechendem Bedarf. „Ahrleben“ wird ohne staatliche Zuschüsse umgesetzt. Natürlich sei das Haus auf dem neuesten energetischen Stand, so Architekt Kuhn.

i Nach Süden hin entsteht eine große Terasse mit Blick bis zu den Höhen des Westerwalds. Thomas Weber

Infotag für mögliche Mieter am 27. September

Während sich Interessenten für eines der Appartements aktuell unter ahrleben@architekturleben.de bewerben können, warten mögliche Mieter auf einen Informationstag zum neuen Projekt. Dieser findet am 27. September, genau ein Jahr nach dem Spatenstich, im Neubau unweit des Römerwegs statt. Dann werden auch die Mietpreise für die Appartements und die Kosten der Pflege bekannt gegeben. Derweil laufen bereits die Planungen für ein zweites Gebäude auf dem Nachbargrundstück. Hier sollen neben einer Tagespflege behindertengerechte Service–plus-Wohnungen sowie eine Praxis für Allgemeinmedizin und Physiotherapie entstehen.