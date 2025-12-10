Wohn- und Geschäftshaus brennt in Nürburg

In der Nacht zu Mittwoch gegen 3 Uhr ist laut Polizei ein Feuer von einem brennenden Auto auf ein Wohn- und Geschäftshaus in Nürburg übergeschlagen. Noch am Morgen waren rund 70 Feuerwehrleute dort im Einsatz.

Seit dem frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr befinden sich Kräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes eines Wohn- und Geschäftsgebäudes im Einsatz im Bereich der Burgstraße/Hauptstraße in Nürburg. Zur Brandursache und dem Ausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Löscharbeiten dauerten am Mittwochmorgen noch an.

Gegen 9 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und weitgehend gelöscht, teilt die Feuerwehr Adenau mit. Es finden derzeit Nachlöscharbeiten statt. Um Glutnester ausfindig zu machen, werden unter anderem mit der Drohne der Feuerwehren der VG Adenau Überflüge durchgeführt.

Im Einsatz waren rund 70 Feuerwehrleute. Nach Angaben der Feuerwehr Adenau hat das Feuer von einem Auto auf weitere Fahrzeuge und einen Carport übergegriffen, bevor es auf Obergeschoss und Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftsgebäudes übergriff. Verletzt wurde bei dem Brand bisher niemand.

Durch eine notwendige Stromabschaltung hatten mehrere Haushalte in der Nähe des betroffenen Gebäudes keinen Strom. Mit im Einsatz waren neben etwa 70 Kräften der Feuerwehren der VG Adenau der Gerätewagen Atemschutz des Kreises Ahrweiler sowie DRK, Wasserversorger, Stromversorger und Polizei.