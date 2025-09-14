Ein Muttertier und zwei ungeborene Lämmer tot, zwei weitere Schafe verschwunden: Vor dieser Situation stehen bei Kempenich Jäger und Schäfer. Letzterer fürchtet hohe Kosten.

An diesem stillen Morgen wartet ein Schock auf die Jäger im Revier von Claus Frankenheim: Auf einer Weide unweit des Walderlebnisparks Kempenich liegt ein totes Mutterschaf. Die Spuren im feuchten Boden deuten klar auf einen Wolf hin. „Er muss das Muttertier in einem Gatter gerissen und gut 100 Meter in den Wald geschleppt haben“, berichtet Frankenheim.

Gefunden wurde das Tier von einem Mitjäger auf seiner täglichen Revierrunde. Von den beiden Lämmern, die in rund drei Wochen geboren worden wären, fehlt jede Spur. Insgesamt sind sogar drei Schafe abgängig. „Ob die beiden anderen Schafe auch gerissen wurden, wissen wir nicht“, so Frankenheim, der sofort Ortsbürgermeister Dominik Schmitz alarmierte.

i Ein mutmaßlicher Wolfsriss hat sich in Kempenich ereignet. Martin Ingenhoven

Um Klarheit zu gewinnen, nahm ein Sachverständiger des Koordinationszentrums Luchs und Wolf DNA-Proben. Diese werden nun im Senckenberg-Institut ausgewertet. Erst in einigen Wochen wird sicher sein, ob tatsächlich ein Wolf zugeschlagen hat – und vielleicht sogar derselbe Beutegreifer, der schon andernorts in der Region wilderte.

„Ob die beiden anderen Schafe auch gerissen wurden, wissen wir nicht.“

Jäger Claus Frankenheim

In den Verbandsgemeinden Brohltal und Altenahr hatte es zuletzt mehrfach ähnliche Vorfälle gegeben. Besonders heftig traf es Spessart: Dort wurden in einem Gatter 13 Stück Damwild gerissen. Für den betroffenen Nebenerwerbsschäfer in Kempenich ist der Verlust bitter. Neben dem toten Muttertier und den beiden Lämmern muss er auch die gesetzlich vorgeschriebene Tierkörperbeseitigung bezahlen. „Das wird dann schon vierstellig“, sagt er und möchte lieber anonym bleiben.

i Ein mutmaßlicher Wolfsriss hat sich in Kempenich ereignet. Martin Ingenhoven

Ortsbürgermeister Schmitz macht sich Sorgen um die Zukunft der Jagdreviere: „Denn wer pachtet in Zukunft noch ein Revier, in dem ein Wolf sein Unwesen treibt?“ Gleichzeitig hofft er, dass die Beutegreifer den Walderlebnispark selbst meiden: „Dort ist es durch die Besucher lauter, das schreckt die scheuen Tiere normalerweise ab.“