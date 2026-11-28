Futuristische Kunst mit Metall Woher der Künstler Willi Reiche sein Material bekommt Judith Schumacher 28.11.2026, 17:00 Uhr

i Willi Reiche verfügt über einen großen Fundus an historischen Materialien. Tania Beilfuß

Ausrangiertes bekommt bei Willi Reiche neues Leben. In seinen Hallen oberhalb von Remagen verschmelzen Fundstücke aus Kliniken, Werkstätten und Auktionen zu überraschenden kinetischen Unikaten.

Seine Sammelleidenschaft für ausrangierte Gegenstände kommt bei Willi Reiche nicht von ungefähr. Der Kinetik-Künstler aus Wachtberg-Pech hat sich seit 2017 mit seiner Kunstmaschinenhalle auf Plattborn oberhalb der Römerstadt Remagen niedergelassen und haucht vornehmlich Relikten aus den verschiedensten Bereichen wie Medizin, Optik, Landwirtschaft und aus dem Zeitalter der Frühindustrialisierung neues Leben ein, indem er sie zu beweglichen, ...







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