Nach der Flutkatastrophe sind 655 Millionen Euro für die Betroffenen gespendet worden. Die größte Summe jemals bei Inlandsaktionen. Was ist aus diesen Spenden geworden? Ein Großteil ging an Hilfsorganisationen. Wir haben weiter nachgefragt, wofür diese das Geld eigentlich verwendet haben.

Das leistet der Arbeiter-Samariter-Bund

„Das uns zur Verfügung stehende Spendenbudget ist komplett in bereits abgeschlossenen oder noch laufenden Projekten verplant“, berichtet für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Karina Dingebauer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbands Rheinland-Pfalz. Alle Unterstützungsanträge an den ASB seien sorgfältig geprüft worden, „wobei insbesondere Plausibilität und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Projekte müssen zudem mit den Werten des ASB übereinstimmen.“ Man wolle Betroffenen langfristig Perspektiven geben und den Wiederaufbau nachhaltig fördern.

Der ASB habe zeitweise bis zu 300 Menschen an sieben Standorten in den Tiny Houses als Übergangsunterkünfte betreut. Derzeit gebe es noch 57 Personen in den Tiny-Unterkünften in Bad Bodendorf, Ramersbach und Dernau. Daneben hätten sich Beratungs- und Unterstützungsangebote im Ahrtal etabliert. Mit mehr als 2000 betroffenen Haushalten stehe der ASB in ständigem Kontakt. Am Bedarf habe man die Angebotspalette ausgerichtet, psychosoziale Betreuungsangebote als Hilfe bei der Reintegration ins alltägliche Leben.

Im Landkreis Ahrweiler fahre für Flutbetroffene kostenfrei der ASB-Bürgerbus als Angebot insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen mit einer Transportvorrichtung für Rollstühle. „Besonders häufig werden Fahrten zum Arzt angefragt, aber auch Ausflüge zu Freunden und Verwandten, die nicht mehr allein bewältigt werden können.“ Derzeit arbeiten im Ahrtal noch 15 hauptamtliche ASB-Mitarbeiter. Voraussichtlich bis Ende 2026 werde es noch spendenfinanzierte Hilfsangebote geben.

Hier engagiert sich das Deutsche Rote Kreuz

Welcher Betrag ist beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) unterm Strich fürs Ahrtal zusammengekommen? „Genaue Zahlen lassen sich hier kaum nennen, da Spenden sowohl direkt auf eigene Konten als auch über Dritte wie über die Aktion Deutschland Hilft eingenommen wurden. Der DRK-Bundesverband allein spricht von rund 70 Millionen Euro“, berichtet Fabian Eser vom DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz. Die Mittel seien entweder bereits vollständig verausgabt oder fest in laufende Projekte eingebunden.

i Praktische spendenfinanzierte Katastrophenhilfe durchs DRK: Kurt Saygin aus Berlin hat für die temporären DRK-Kläranlagen wie jene in Hönningen „das technische Design“ entwickelt. Frank Bugge

„Das betrifft Gelder sämtlicher beteiligter DRK-Gliederungen, also den DRK-Bundesverband, den DRK-Landesverband als auch den DRK-Kreisverband.“ Finanzhilfen seien vom DRK nach festgelegten Kriterien ausschließlich an geschädigte Personen und Organisationen vergeben worden. Derzeit gebe es nur noch einzelne spendenfinanzierte Hilfsangebote wie das Resilienzprojekt für Kinder- und Jugendliche „Indigo“, welches aus der Flutkatastrophe entstand. Wie viel Personal im Ahrtal eingesetzt ist, könne das DRK nicht sagen, „da Helfende immer anlassbezogen eingesetzt werden. Auch und gerade im Ehrenamt lässt sich die genaue Zahl hier nicht ermitteln.“

Auch die Johanniter hatten ein Spendenaufkommen zur Verfügung

Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat für die betroffenen Regionen in NRW und Rheinland-Pfalz rund 50 Millionen Euro erhalten. Davon sind 30 Millionen Euro verausgabt. Die restlichen rund 20 Millionen Euro seien für 2025 bis 2027 schon fest verplant, berichtet Juliane Flurschütz, stellvertretende Pressesprecherin in der Bundesgeschäftsstelle der Johanniter in Berlin. Gemäß der eigenen Förderrichtlinie würden geschädigte Personen und Einrichtungen beim Wiederaufbau aus Spendenmitteln unterstützt. Zudem werden Projekte zur sozialen und psychosozialen Unterstützung, vor allem von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren, gefördert.

Langfristige Hilfsangebote im Ahrtal sind die ISB-Antragsberatung und Unterstützung bei Spendenanträgen an die Johanniter-Fluthilfe, der Mehrgenerationentreff „vor Müllert“ in Dernau mit regelmäßigen Angeboten, Veranstaltungen, der Johanniter-Jugend und Ferienbetreuungen. Zusammengestellt und herausgegeben wurde „Das Backbuch der Ahrtalfrauen“.

Auch wenn die Hochwasserkatastrophe bereits knapp vier Jahre her ist, seien „die Unterstützungsbedarfe bei den Betroffenen nach wie vor groß“ – gerade bei der finanziellen Wiederaufbauhilfe und Abwicklung der staatlichen Hilfen, die bis Mitte 2026 beantragt werden kann. Die Abwicklung der Hilfen ist bis 2030 möglich. Die Johanniter fördern auf Antrag den Eigenanteil der Privathaushalte an ihrem Wiederaufbau in Höhe von maximal 20 Prozent der Kosten. „Die notwendige längerfristige Unterstützung der betroffenen Menschen vor Ort entspricht unseren Erfahrungen aus dem Elbe-Hochwasser 2013, die wir über zehn Jahre aufrechterhalten haben“, blickt Juliane Flurschütz in die Zukunft.

Hilfe leisten zudem die Malteser

Der Bedarf an Hilfe, den Betroffene dem Malteser Hilfsdienst (MHD) melden, gehe seit längerer Zeit zurück, stellt demgegenüber Nina Schauerte vom MHD für die Region Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland fest. „Es ist auch Beleg dafür, dass die staatlichen und privaten Hilfsmaßnahmen sehr vielen Menschen geholfen haben, die materiellen Schäden aufzufangen. Die psychischen Belastungen, die auch heute noch bestehen, lassen sich schwerer ermessen“, bilanziert sie.

Materielle und finanzielle Soforthilfen (Geräte, Geldbeträge bis 2500 Euro) seien im Wert von 7,7 Millionen Euro zwischen Juli 2021 und Dezember 2022 an Betroffene in Rheinland-Pfalz gegangen. Einzelfallhilfen für Wiederaufbau und Sanierung seien bisher im Wert von 16 Millionen Euro an mehr als 1400 Haushalte geleistet worden. Für die psychosoziale Unterstützung und Gemeinwesenarbeit wurden 5,2 Millionen Euro für 30 Projekte zur Stabilisierung privater, gemeinnütziger und öffentlicher Infrastruktur eingesetzt. „Die Mittel werden Ende des Jahres – wie geplant – verausgabt sein.“ Derzeit seien die Malteser mit 18 Ansprechpartnern in Rheinland-Pfalz aktiv. „Administrative Aufgaben, vor allem Überprüfung von Verwendungsnachweisen in der Einzelfallhilfe, werden noch im Jahr 2026 nötig sein.“

Apotheken und Arztpraxen

Das vergleichsweise kleine Deutsche Medikamenten Hilfswerk action medeor, 2021 im Ahrtal zum ersten Mal in seiner Geschichte im Inland aktiv, benennt konkrete Projekte. In einer Containeranlage an der B257 an der Kalenborner Höhe gab es zunächst eine Arztpraxis und eine Not-Apotheke, da die einzige Apotheke in Altenahr überflutet war. Nach Neubau und Apothekenumzug nach Ahrbrück gab es mehrere Praxen für Psychotherapie, berichtet Markus Bremers. Die Container-Anlage, die heute der Ortsgemeinde Kalenborn gehört, wurde an der Holmichstraße wiederaufgebaut für Berufsfachschüler aus der zerstörten Ahrtalschule in Altenburg. Mit Unterstützung des Hilfswerks, das insgesamt 3 Millionen Euro ausgibt, entsteht in Hönningen-Liers eine Tagespflegeeinrichtung der Sozialstation Adenau-Altenahr. fbu