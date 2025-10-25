Nach Goldfund in Sinzig Wo Vermögen sicher aufbewahrt werden kann 25.10.2025, 12:00 Uhr

i Eine Reihe von Goldbarren Symbolfoto Uli Deck. picture alliance/dpa

Der Fall ist außergewöhnlich: Bei einer Haushaltsauflösung in Sinzig hat ein Mitarbeiter des Remagener Sozialkaufhauses Lisa Goldbarren im Wert von 120.000 Euro gefunden. Aber wie sinnvoll ist es überhaupt, Wertgegenstände zu Hause aufzubewahren?

Da staunte ein Mitarbeiter des Remagener Sozialkaufhauses Lisa nicht schlecht, als er bei einer Haushaltsauflösung in Sinzig unter dem untersten Boden eines Metallregals einen Pappumschlag mit mehren Goldbarren im Wert von 120.000 Euro fand. Klar: Das ist eine Möglichkeit, um Vermögen aufzubewahren und vor Diebstahl zu schützen.







