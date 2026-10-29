Frage an Ahrweiler Politiker
Wo steht das Land bei Finanzierung der Rückhaltebecken?
Gordon Schnieder (rechts), CDU-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befanden sich beim
Gordon Schnieder (rechts), CDU-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befanden sich beim fünften Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal im Gespräch, vielleicht über das Thema Rückhaltebecken?
Boris Roessler/dpa

Wo steht das Land bei der Finanzierung der Rückhaltebecken zum Schutz des Ahrtals vor einer weiteren Flutkatastrophe? Wir haben bei der Staatskanzlei in Mainz und den vier Landespolitikern aus dem Kreis Ahrweiler nachgehört. 

Lesezeit 3 Minuten
Wie ist der aktuelle Stand beim Land zum Thema Finanzierung der geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal? Das haben wir die Staatskanzlei in Mainz und die vier Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Ahrweiler gefragt. Das Thema hatte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wieder in die Öffentlichkeit gerückt.
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