Außengastro am Rhein
Wo man im Kreis Ahrweiler gut draußen sitzen und essen kann
Draußen sitzen im Hotel Rhein-Residenz in Bad Breisig.
Draußen sitzen im Hotel Rhein-Residenz in Bad Breisig.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Wenn die Sonne scheint, boomt die Außengastronomie am Rhein und Plätze am Wasser sind auch im Kreis Ahrweiler rar. Zwischen neuen Eröffnungen, Personalmangel und Parkplatznot zeigt sich, wie der Sommer die Ufer verändert.

Lesezeit 3 Minuten
Die ersten sommerlichen Tage sind bereits vergangen, und auch wenn die Temperaturen ab und zu noch ein wenig frisch sind, dürften Deutschland bald einige warme Monate bevorstehen. Für alle Cafés, Lokale und Restaurants mit Außengastronomie ist dies eine besonders hektische, aber auch lukrative Zeit.

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Kreis AhrweilerGastronomie

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