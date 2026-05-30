Außengastronomie im Kreis Wo man an der Ahr und in der Eifel draußen essen kann 30.05.2026, 16:00 Uhr

i Stimmt das Wetter, können es sich Gäste auch im Außenbereich des Landhotels Ewerts in Insul gemütlich machen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mit steigenden Temperaturen steigt auch der Zulauf bei gastronomischen Angeboten unter freiem Himmel. Wir haben uns jetzt auch zwischen Altenahr und Adenau umgeschaut, wo man gemütlich draußen sitzen und sich kulinarisch verwöhnen lassen kann.

Kuchen für Biker, Fondue für Weinkenner und ein Biergarten direkt an der Ahr: Zwischen Altenahr und Adenau gibt es diverse Restaurants und Cafés, die man während oder nach einem Ausflug ansteuern kann. Die ersten Gastronomen in der Region haben schon seit Ostern die Außenterrassen in Betrieb genommen, und spätestens seit Pfingsten brummt das Geschäft.







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