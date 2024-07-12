Team um Ahrbrücker Künstlerin ermöglicht seit drei Jahren Flutbetroffenen mit einem ehrenamtlichen Dorfcafé Auszeiten vom Alltag Wo Küchengeister zu guten Seelen werden: Ehrenamtliche betreiben in Ahrbrück ein besonderes Dorfcafé 12.07.2024, 17:00 Uhr

i Zeigen seit der Ahrflut einen großen ehrenamtlichen Einsatz: Angelika Furth (links) und die weiteren Mitglieder von „Küchengeisters Dorfcafe“, Rita Lenz, Hellgrit Kranhold, Marion Bahr, Hannelore Rath und Marita Morsch. Der Cafébesuch ist für die Gäste kostenfrei. Wer sich für das ebenfalls grundsätzlich kostenfreie Abendessen nach dem Nachmittagskaffee bedanken möchte, der darf als Gast gern eine Spende ins Sparschwein geben. Foto: Claudia Voß Claudia Voß

Immer mittwochs verwandelt sich das Gemeindehaus an der Denntalstraße in Ahrbrück in eine Oase der Gelassenheit, wenn das Team der Küchengeister ins Dorfcafé einlädt. Doch was auf den ersten Blick als nette Abwechslung vom Alltag aussieht, hat eine viel ernstere Geschichte.

Die Stimmung im Ahrbrücker Dorfcafé ist gut. Fröhliches Lachen schallt durch den Raum im Gemeindehaus unweit der Kirche. Ein Duft von frisch gebrühtem Kaffee und gebackenen Waffeln zaubert unwillkürlich jedem neu eintretenden Gast ein Lächeln ins Gesicht.







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