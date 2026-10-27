Bedarf wird fortgeschrieben Wo ist Feuerwehr Bad Neuenahr gerüstet und wo nicht? Jochen Tarrach 27.10.2026, 17:00 Uhr

i Sind die Feuerwehren ausreichend und modern ausgerüstet? Der Feuerwehrbedarfsplan gibt Auskunft über den Ist-Zustand und wie er sein sollte. Jochen Tarrach

Bad Neuenahr überarbeitet seinen Feuerwehrbedarfsplan: Standorte, Einsatzzeiten und Förderansprüche stehen neu zur Debatte. Fachleute lieferten Daten – jetzt müssen Politik und Stadtrat entscheiden.

Man stelle sich vor, die Feuerwehr wird alarmiert und trifft nach 20 Minuten mit einem altersschwachen Fahrzeug an der Einsatzstelle ein. Das geht natürlich nicht. Die Feuerwehr muss immer auf dem Stand der Technik sein, über geeignete Standorte verfügen und auch organisatorisch ordentlich aufgestellt sein.







Artikel teilen

Artikel teilen