Drei Standorte kommen in Sinzig für einen Bikepark infrage. Sie sollen jetzt auf ihre Eignung hin überprüft werden. Dann könnte eine Anlage – ähnlich der in Müsch im Ahrtal – entstehen.

Einen Bikepark für die Stadt Sinzig soll es nach dem Willen des Ortsbeirats und jetzt auch des Ausschusses für Stadtentwicklung, Kultur, Sport und Soziales geben. Letzterer entschied jetzt einstimmig, dass drei Standorte auf ihre Eignung und Machbarkeit überprüft werden sollen.

Bikepark ähnlich der Anlage in Müsch?

Nachdem der in Sinzig ansässige Verein Bikepark in Person seines Ersten Vorsitzenden Timo Niemeyer-Andreatta im Sinziger Ortsbeirat den Plan vorgestellt hatte, einen mit Spendengeldern finanzierten Bikepark ähnlich dem Vorbild in Müsch an der Ahr umzusetzen, schlug das Gremium als möglichen Standort die Fläche hinter dem Spielplatz in der Friedrich-Spee-Straße vor.

Nach Rücksprache mit Timo Niemeyer-Andreatta und Gewi-Geschäftsführerin Sofia Lunnebach konnte das entlang der Ahr gelegene Grundstück aufgrund der Planungen zur Gewässerwiederherstellung zu diesem Zeitpunkt nicht zugesagt werden. Im Jahr 2024 wurden die Gespräche zwischen Verein, Verwaltung und Ortsbeirat wiederaufgenommen und mündeten in drei Standortvorschlägen.

Das sind die drei Standorte

Bei der Fläche hinter den Sporthallen im Bereich des Verkehrsübungsplatzes wäre die Nähe zur Stadt, zum Ahr-Radweg und Schulzentrum vorteilhaft, doch nicht alle Grundstücke befinden sich in städtischem Eigentum. Es müssten, wie auch bei der infrage kommenden Fläche zwischen altem E-Werk und dem Spielplatz Hohenstaufenstraße, die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer abgefragt und gegebenenfalls das jeweilige Grundstück seitens der Stadt erworben werden.

Die Variante in der Nähe des Spielplatzes Hohenstaufenstraße würde sich als Abrundung des Freizeitangebotes mit Ahrradweg und Calisthenics-Anlage anbieten. Als dritter Standort wird eine Fläche am Ende der Rheinallee, angrenzend an den Rheinradweg überprüft, auch bezüglich seiner Verortung im Wasserschutzgebiet. Zwar wäre dieses im Eigentum der Stadt befindliche Grundstück nicht nah an der Stadt, jedoch am Rheinradweg gelegen, und die Umsetzung könnte zeitnah erfolgen.