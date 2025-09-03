In Sinzig sind 187 i-Dötzchen eingeschult worden – davon allein 125 in der Regenbogenschule in der Kernstadt. Dort herrscht allerdings Raumnot. Um diese zu entschärfen, wurde eine Containeranlage aufgebaut. Und wie sieht es woanders im Kreis aus?

So viel steht fest: Die Regenbogenschule in Sinzig muss wachsen, die Raumnot ist groß. 14 Klassenräume fehlen. Um das Problem langfristig zu lösen, soll es im Zuge der seriellen Sanierung der Grundschule eine Aufstockung geben, um zusätzliche Unterrichts- und Nebenräume zu schaffen. Bis es so weit ist, wird ein Teil der Kinder in der neuen Containeranlage unterrichtet.

Diese Situation kennt man in der Stadt Bad Breisig nur allzu gut. Dort wird in der Lindenschule bereits seit einem Jahr mit zusätzlichen Containern für zwei Klassen und die Betreute Grundschule gearbeitet, wie die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. „Der Um- und Erweiterungsbau der Lindenschule ist in der Planung – unter anderem für einen durchgängigen fünfzügigen Ausbau“, heißt es aus dem Rathaus. In der Leo-Stausberg-Schule in Brohl indes sei der Platz ausreichend, so die Verwaltung. Und weiter: Generell werde die Schulentwicklungsplanung in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben, sodass perspektivische Planung und Anpassung möglich wären. Insgesamt wurden in der Verbandsgemeinde Bad Breisig 105 i-Dötzchen eingeschult.

Auch in Bad Breisig und Bad Neuenahr stehen Container

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler kommt ebenfalls nicht ohne Container aus. In Ahrweiler und Heimersheim ist die Raumsituation für das beginnende Schuljahr zwar ausreichend, in Bad Neuenahr aber besteht eine gewisse Raumnot. „Es wurde ein zusätzlicher Container aufgestellt. In den kommenden Jahren soll hier durch einen Neubau der Schule aber ebenfalls Abhilfe geschaffen werden“, informiert die Verwaltung. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das kommende Jahr geplant. „Nach Fertigstellung des Neubaus in Bad Neuenahr gehen wir aktuell an allen Standorten von einem ausreichenden Raumangebot für den Unterrichtsbetrieb aus“, so die Stadtverwaltung.

In Heimersheim ist zudem vorgesehen, für die Ausweitung der Ganztagsangebote Räumlichkeiten für eine Mensa zu errichten. „Hier befinden wir uns aber noch in der Planungsphase beziehungsweise der Abstimmung mit der ADD, sodass zu einer möglichen Bauzeit noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden können“, teilt das Rathaus mit. Insgesamt hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler für 253 i-Dötzchen der „Ernst des Lebens“ begonnen.

i Der Um- und Erweiterungsbau der Lindenschule in Bad Breisig ist in der Planung. Silke Müller

184 Erstklässler zählt die Verbandsgemeinde Brohltal für das neue Schuljahr. Und in den Grundschulen stehen laut Verwaltung auch genug Klassenräume zur Verfügung – noch. Denn: „Durch den von der Bundesregierung eingeführten sukzessiven Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter werden ab dem Schuljahr 2026/2027 zusätzliche Räumlichkeiten benötigt. Die entstehenden Bedarfe und die bestehenden Möglichkeiten müssen individuell je Schulstandort betrachtet werden. Die vorhandenen Raumkapazitäten werden nicht in allen Grundschulen ausreichen“, lautet die Antwort aus dem Rathaus in Niederzissen. Eine Maßnahme werde die Auslagerung der Mittagsverpflegung sein. „Weiterhin sind Erweiterungen der Grundschulen Schalkenbach und Wehr in Planung“, so die Verwaltung.

Neue Schulbezirke in der Verbandsgemeinde Adenau ab dem Schuljahr 2027/2028

Ähnlich sieht es in der Verbandsgemeinde Adenau aus. Der vorhandene Platz in den Grundschulen reicht aktuell noch aus. Dort sind insgesamt 79 Kinder eingeschult worden. „Es stehen ausreichend Klassenräume zur Verfügung, sodass eine ordnungsgemäße Beschulung gewährleistet ist. Allerdings wird in Zukunft nicht mehr mit genügend Raumkapazitäten gerechnet“, informiert die Verwaltung. Um diesem Engpass frühzeitig entgegenzuwirken, hat der Verbandsgemeinderat im Februar einstimmig beschlossen, die Schulbezirke ab dem Schuljahr 2027/2028 neu zu strukturieren.

„Demnach sollen Kinder aus den Ortsgemeinden Schuld (bisher zuständig: Grundschule Antweiler) sowie Harscheid und Sierscheid (bisher zuständig: Grundschule Adenau) künftig in der Grundschule Wershofen unterrichtet werden“, erläutert die Verwaltung. Die Umstellung soll zum 1. August 2027 erfolgen. Allerdings: „Kinder, die bereits eingeschult wurden, dürfen ihre Grundschulzeit an der bisherigen Schule beenden. Auch Geschwisterkinder aus den genannten Ortsgemeinden sollen weiterhin innerhalb der bisherigen Schulbezirksgrenzen eingeschult werden, um familiäre und organisatorische Kontinuität zu gewährleisten“, führt die Verwaltung aus.

i In der Grundschule St Martin in Remagen gibt es ausreichend Platz. Martin Gausmann

Die Gemeinde Grafschaft indes rechnet bisher nicht mit Raumnot in den Grundschulen. „Es sind ausreichend Klassenräume vorhanden“, antwortet die Verwaltung. Und: „Soweit absehbar, wird der Platz auch zukünftig ausreichen.“ Unabhängig davon gebe es aber weitere Maßnahmen beziehungsweise Planungen.

„Diese liegen aktuell allerdings nicht an der generellen Entwicklung unserer Schülerzahlen, sondern am Ausbau unseres Angebotes insbesondere mit Blick auf den ab dem Schuljahr 2026/2027 für Erstklässler geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Hierzu werden wir zum Beispiel noch Räume in einem bei der Grundschule Gelsdorf gelegenen ehemaligen Pfarrhaus herrichten“, blickt das Rathaus in die Zukunft. In diesem Schuljahr sind auf der Grafschaft 128 i-Dötzchen eingeschult worden.

„Die schulischen Kapazitäten sind insgesamt gut abgesichert.“

Die Remagener Stadtverwaltung

Von der Verwaltung der Stadt Remagen heißt es, dass die Grundschulen in Remagen, Oberwinter und Kripp zum Start des neuen Schuljahres ein stabiles und zukunftsfähiges Lern- und Betreuungsumfeld bieten würden. Insgesamt hat dort für 179 i-Dötzchen der „Ernst des Lebens“ begonnen. „Die schulischen Kapazitäten sind insgesamt gut abgesichert. In der Grundschule Kripp wurde der gestiegene Raumbedarf durch den Anbau von zwei zusätzlichen Klassenräumen, welche Mitte 2024 fertiggestellt wurden, sichergestellt“, antwortet das Rathaus auf die Anfrage unserer Zeitung.

Als weitere Maßnahme, um den evaluierten Raumbedarf zu decken, sei der Umbau der ehemaligen Turnhalle der Grundschule Kripp in zwei jeweils rund 60 Quadratmeter große Räume geplant, die künftig ebenfalls für die Grundschüler zur Verfügung stehen sollen. „Für die Grundschule Oberwinter sind bereits Maßnahmen zur Erweiterung des Platzangebots beschlossen, und es ist ein Bauantrag bei der Kreisverwaltung Ahrweiler eingereicht. Dies wird in den kommenden Jahren die baulichen Voraussetzungen, um den Bedarf für die Kinder der Stadtteile Oberwinter, Rolandseck, Rolandswerth, Bandorf und Unkelbach an Schulplätzen zu sichern“, so die Verwaltung.

Darüber, wie die Lage an den provisorischen Schulen in der Verbandsgemeinde Altenahr ist, hat die dortige Verwaltung keine Auskunft erteilt. Sie ließ die von unserer Zeitung gesetzte Frist verstreichen. Auch nach nochmaliger Aufforderung blieb eine Antwort aus Altenahr aus.