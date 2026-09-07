Bonner Springmaus 
Wo furzende Drachen auf bekiffte Waldwichtel treffen
Die Waldwichtel sind Wächter des Waldes und können Hochelfen (Maëlle Giovanetti) überhaupt nicht leiden.
Die Waldwichtel sind Wächter des Waldes und können Hochelfen (Maëlle Giovanetti) überhaupt nicht leiden.
Thomas Kölsch

Hochnäsige Elfen, furzende Drachen und arrogante Vampir-Bänker, Techno-Trolle mit Hörproblemen, bekiffte Waldwichtel und ein fliegendes Einhorn: „Dreierpasch – Ritter der Würfelrunde“ wartet in der Bonner Springmaus mit einigen Skurrilitäten auf.

Lesezeit 3 Minuten
Die Welt des Fantasy-Rollenspiels Dungeon Lords ist mit einigen sehr merkwürdigen Wesen bevölkert. Doch wer an die Spitze eines offenbar recht erfolgreichen Bügelbrettbezugsunternehmens klettern möchte, muss sich nun einmal als Held erweisen, zumindest wenn sich die Chefin als Nerd mit einem Hang zu fiktiven Abenteuern entpuppt.
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