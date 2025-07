Nach dem Stromausfall in der vergangenen Woche in Teilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler haben wir Infos zur Vorsorge zusammengetragen.

In mehreren Teilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler war am vergangenen Mittwochnachmittag vorübergehend der Strom ausgefallen. Die Ahrtal-Werke als zuständiger Stromanbieter reagierte schnell, informierten die Bevölkerung über die Störung auf ihrer Internetseite und sorgten für eine zügige Beseitigung des Problems. Dennoch saßen einige Bürger eine Zeit lang ohne Strom da. Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt, was in solchen Fällen zu tun ist.

Broschüren geben Tipps

Die Verwaltung verweist klar auf Quellen, bei denen sich die Bürger – außer bei der Kreisverwaltung – zum Verhalten bei diesen und der Vorsorge für solche Störfälle informieren können. Gerade im Ahrtal, nach der Flut der größten Baustelle Deutschland, kommt es wegen der vielen Bauarbeiten immer wieder zu Stromausfällen. Tipps und Infos können darum gerade hier elementar sein. „Einwohnerinnen und Einwohner, die sich über das Thema Eigenvorsorge informieren möchten, haben hierzu zahlreiche Möglichkeiten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) beispielsweise stellt eine Vielzahl an kostenfreien Informationsmaterialien (Printprodukte und digital) zur Verfügung. Hier sind insbesondere die Broschüre ‚Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen‘ sowie die Bürgerinformation ‚Stromausfall – Vorsorge und Selbsthilfe‘ zu nennen“, teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Das BBK gibt beispielsweise folgende Tipps, wie man sich auf einen Stromausfall vorbereiten kann: Ausreichend Vorräte an Trinkwasser, Lebensmitteln und Hygieneartikeln anlegen, Kerzen bereithalten sowie Taschen- oder Campinglampen, mit einem Campingkocher können bei länger andauernden Stromausfällen kleine Mahlzeiten zubereitet werden, warme Kleidung für den Winter kann die ausgefallene Heizung zeitweise kompensieren, batteriebetriebene Rundfunkgeräte sowie ausreichend Ersatzbatterien vorhalten.

Kreis hat eigene Notfallbroschüre

Der Kreis Ahrweiler hat in einer eigenen Notfallbroschüre ebenfalls Tipps zur Vorbereitung auf außergewöhnliche Situationen zusammengestellt. Dort finden sich außerdem die Adressen der sogenannten Leuchttürme im Kreisgebiet. Bei diesen Leuchttürmen handelt es sich um Anlaufstellen, die 30 Minuten nach einem Stromausfall mit Kräften der Feuerwehren besetzt werden, und von der Bevölkerung aufgesucht werden können. Im Krisenfall halten diese Stellen Informationen bereit und Notrufe können abgesetzt werden. So auch im Fall des Stromausfalls in Bad Neuenahr, wo über die Warn-App Katwarn ein Alarm ausgelöst und ein Leuchtturm als Anlaufstelle genannt worden war. Die Broschüre liegt im Kreishaus und den Verwaltungen der Städte, Verbandsgemeinden und der Gemeinde Grafschaft bereit und kann online heruntergeladen und ausgedruckt werden. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Broschüre in jedem Haushalt griffbereit als Print-Version vorliegen sollte.

Veranstaltungen zur Eigenvorsorge

Nach der Flutkatastrophe ist das Verhalten in Extremsituationen stärker in den Fokus der Behörden im Kreis gerutscht. So werden demnächst einige Veranstaltungen rund um das Thema angeboten, auf die die Kreisverwaltung hinweist: Am Donnerstag, 21. August, von 10 bis 17 Uhr wird vor dem Haupteingang Kreishaus das ‚Bleib bereit‘-Mobil des Landes und des BBK stehen und wichtige Aufklärungsmaterialien bereithalten. An diesem Tag wird auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Ahrweiler für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Ergänzend zum Besuch des Mobils bietet die Verwaltung die Ausstellung ‚Für alle Fälle vorbereitet‘ im Foyer an. Sie zeigt, wie ein Lebensmittelnotvorrat aussehen kann, und hält Tipps bereit, was bei der Vorsorge – so auch bei Stromausfällen ­– beachtet werden sollte. Die Ausstellung startet am 18. August 2025. Die Kreisvolkshochschule Ahrweiler bietet zudem Informationsveranstaltungen und Workshops an. In den Kursen ‚Krisenfit durch Vorsorge‘ und ‚Blackout – großflächiger Stromausfall, wie sorge ich vor?‘ wird darüber informiert, was zu einer guten Eigenvorsorge gehört.