Schon länger plant der Ort Ahrbrück mit einer neuen Ahrbrücke. Und ebenfalls schon länger gibt es Diskussionen darüber, was mit dem Gelände der abgerissenen Pfarrkirche passieren soll. Jetzt hat der Gemeinderat mit Ahrbrücks Ortsbürgermeister Guido Galle an der Spitze Klarheit geschaffen. Die Brücke soll auf dem ehemaligen Kirchengelände entstehen.
Geht es nach dem Gemeinderat von Ahrbrück, wird die neue Ahrbrücke von der Bundesstraße B257 über das Gelände der abgerissenen St.-Andreas-Kirche und die Ahr zur Straße nach Lind am gegenüberliegenden Ufer (Oberweg) gebaut. Auf einen Kreisel für den Anschluss dieser Kreisstraße K29 an die Bundesstraße soll verzichtet werden, da dieser das Flussbett einschränken würde und den Rad- und Fahrzeugverkehr auf der Hauptstraße eher behindert als beschleunigt. Das hat der Rat am Mittwochabend einstimmig beschlossen.
Abrissgenehmigung für denkmalgeschützte Brücke liegt vor
Zwei Stunden lang gab es Informationen und Diskussionen. Stefan Schmitt, Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und Stefan Koch, Planungsleiter, stellten in der ehemaligen Gaststätte Leuer vier Varianten vor. „Die Abrissgenehmigung für die denkmalgeschützte alte Ahrbrücke liegt vor“, berichtete Koch und zeigte sich nach der Debatte um Abriss oder Erhaltung der Nepomukbrücke in Rech erleichtert, dass es keine Verzögerung geben soll.
Ahrbrück wird noch lange auf neue Brücke warten müssen
Die meisten Bürger im Ahrtal sind das schon gewöhnt: Der Wiederaufbau dauert. In Ahrbrück stellt sich die Frage, wie es mit dem Gelände der abgerissenen Kirche weitergeht? Und auch hier brauchen die Bürger starke Nerven.
Die historische Steinbogenbrücke aus dem Jahr 1892 wurde bei der Flut schwer beschädigt und ist nur bedingt verkehrstauglich. Wegen ihrer Höhe und Bauweise ist sie bei Hochwasserlagen ein Hindernis. Heute gilt für Brückenneubauten: der Ahr mehr Platz lassen.
Mehrere Varianten in der Diskussion
Variante 1 sieht den Brückenneubau mit 35 Metern Länge ohne Pfeiler quasi neben der alten Brücke vor. Aber trotz einer hohen Rampe mit Stützwand im Bogen vor den Häusern 3 und 5 in der Linder Straße „erreichen wir nicht die Höhe über der Ahr, die notwendig ist“, nannte Koch gleich ein Ausschlusskriterium.
Variante 2 plant den Neubau vom Gelände der abgerissenen Kirche aus. Hier würde eine Brücke 75 Meter lang, brauche zwei Pfeiler, lasse „aber doppelt so viel durch wie die alte Brücke“. Hier habe die Gemeinde auch schon Grundstücke für den Bau gekauft. Das klang nach Favorit.
Abriss der Kirche in Ahrbrück gestoppt
Der Abriss der Kirche in Ahrbrück liegt auf Eis. Der Grund: Ein Turmfalkenpärchen ist in den Kirchenturm eingezogen. Weitergehen kann es nun erst, wenn die Tiere wieder ausgezogen sind.
Variante 3 sieht den Bau auf dem Gelände des ehemaligen Pfarrhauses vor. Trotz hoher Rampe im Bogen auf der nördlichen Ahrseite werde bei diesem Plan die „Freibordhöhe“ von einem Meter bei einem Jahrhunderthochwasser nicht erreicht.
Heitere Kommentare gab es für Variante 4, die eine Brücke in der Verlängerung der engen Straße Pütztal bis zur B257 unterhalb der Katharinenkapelle vorsieht. „Wir sind gehalten, alle Möglichkeiten zu prüfen“, entschuldigte sich Koch für den Vorschlag.
Fahrbahn der Brücke wird deutlich breiter
Die neue Brücke wird eine 6,5 Meter breite Fahrbahn (alte Brücke: 4,5 Meter) erhalten und auf einem drei Meter breiten Geh- und Radweg den Ahrtalradweg integrieren, der eine eigene Brücke hatte, die aber von der Flut weggerissen wurde. „Wir müssen zukunftsträchtig planen“, erklärte Schmitt und begründete so, dass neben dem Ahrradweg auch ein Radweg entlang der B257 zum Anschluss ans Kesselinger Tal vorzusehen ist.
Ein Verkehrskreisel statt einer Kreuzung an der Bundesstraße B257 sei problematisch. Der Kreisel nehme zur Ahr hin vier Meter weg. Dazu komme die unterschiedliche Höhe, die eine Schräglage mit sich bringe. Die Verkehrsführung für Radfahrer sei schwierig. Außerdem bremsten Fahrer aus Lind mit ihrer Vorfahrt den Verkehr auf der Hauptstraße. „Kein Kreisel. Abhaken und sich verstärkt um die anderen Sachen kümmern“, fasste Ratsmitglied Anja Müller die Mehrheitsmeinung zusammen.
So bekommt die Ahr in Altenahr mehr Raum
In Altenahr gehen die Pläne für den Wiederaufbau voran. Dabei spielen Retentionsflächen für die Ahr eine große Rolle. Der Ort wird sich verändern – über eine schmalere Promenade bis hin zu weniger Touristenparkplätzen und eine Sportanlage außerorts.
Schmitt und Koch zeigten, was noch geplant und abgestimmt werden muss. Noch will Schmitt keine Zeitangaben machen, etwa dazu, wann Einweihung sein könnte. Er verwies auf Personalprobleme beim LBM und zu viele Faktoren bei einem solchen Projekt.
Kritische Stimmen gab es zur Verkehrssituation auf der alten Brücke. Die werde so bleiben, sagt Schmitt. Die Gemeinde wird für die dunkle Jahreszeit eine Beleuchtung aufstellen.