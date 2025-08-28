Ahrbrück bekommt eine neue Ahrbrücke. Die alte denkmalgeschützte, aber flutgeschädigte Brücke kann abgerissen werden, eine neue – inklusive Radweg – wird entstehen. Jetzt ist auch klar, wo sie gebaut und wie sie in etwas aussehen wird.

Schon länger plant der Ort Ahrbrück mit einer neuen Ahrbrücke. Und ebenfalls schon länger gibt es Diskussionen darüber, was mit dem Gelände der abgerissenen Pfarrkirche passieren soll. Jetzt hat der Gemeinderat mit Ahrbrücks Ortsbürgermeister Guido Galle an der Spitze Klarheit geschaffen. Die Brücke soll auf dem ehemaligen Kirchengelände entstehen.

Geht es nach dem Gemeinderat von Ahrbrück, wird die neue Ahrbrücke von der Bundesstraße B257 über das Gelände der abgerissenen St.-Andreas-Kirche und die Ahr zur Straße nach Lind am gegenüberliegenden Ufer (Oberweg) gebaut. Auf einen Kreisel für den Anschluss dieser Kreisstraße K29 an die Bundesstraße soll verzichtet werden, da dieser das Flussbett einschränken würde und den Rad- und Fahrzeugverkehr auf der Hauptstraße eher behindert als beschleunigt. Das hat der Rat am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

Abrissgenehmigung für denkmalgeschützte Brücke liegt vor

Zwei Stunden lang gab es Informationen und Diskussionen. Stefan Schmitt, Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und Stefan Koch, Planungsleiter, stellten in der ehemaligen Gaststätte Leuer vier Varianten vor. „Die Abrissgenehmigung für die denkmalgeschützte alte Ahrbrücke liegt vor“, berichtete Koch und zeigte sich nach der Debatte um Abriss oder Erhaltung der Nepomukbrücke in Rech erleichtert, dass es keine Verzögerung geben soll.

Die historische Steinbogenbrücke aus dem Jahr 1892 wurde bei der Flut schwer beschädigt und ist nur bedingt verkehrstauglich. Wegen ihrer Höhe und Bauweise ist sie bei Hochwasserlagen ein Hindernis. Heute gilt für Brückenneubauten: der Ahr mehr Platz lassen.

i Die historische Brücke der Kreisstraße K 29 über die Ahr hat ausgedient. Ein Brückenneubau soll ahrabwärts in Höhe der ehemaligen, inzwischen abgerissenen Kirche (im Hintergrund) erfolgen. Frank Bugge

Mehrere Varianten in der Diskussion

Variante 1 sieht den Brückenneubau mit 35 Metern Länge ohne Pfeiler quasi neben der alten Brücke vor. Aber trotz einer hohen Rampe mit Stützwand im Bogen vor den Häusern 3 und 5 in der Linder Straße „erreichen wir nicht die Höhe über der Ahr, die notwendig ist“, nannte Koch gleich ein Ausschlusskriterium.

Variante 2 plant den Neubau vom Gelände der abgerissenen Kirche aus. Hier würde eine Brücke 75 Meter lang, brauche zwei Pfeiler, lasse „aber doppelt so viel durch wie die alte Brücke“. Hier habe die Gemeinde auch schon Grundstücke für den Bau gekauft. Das klang nach Favorit.

Variante 3 sieht den Bau auf dem Gelände des ehemaligen Pfarrhauses vor. Trotz hoher Rampe im Bogen auf der nördlichen Ahrseite werde bei diesem Plan die „Freibordhöhe“ von einem Meter bei einem Jahrhunderthochwasser nicht erreicht.

Heitere Kommentare gab es für Variante 4, die eine Brücke in der Verlängerung der engen Straße Pütztal bis zur B257 unterhalb der Katharinenkapelle vorsieht. „Wir sind gehalten, alle Möglichkeiten zu prüfen“, entschuldigte sich Koch für den Vorschlag.

Fahrbahn der Brücke wird deutlich breiter

Die neue Brücke wird eine 6,5 Meter breite Fahrbahn (alte Brücke: 4,5 Meter) erhalten und auf einem drei Meter breiten Geh- und Radweg den Ahrtalradweg integrieren, der eine eigene Brücke hatte, die aber von der Flut weggerissen wurde. „Wir müssen zukunftsträchtig planen“, erklärte Schmitt und begründete so, dass neben dem Ahrradweg auch ein Radweg entlang der B257 zum Anschluss ans Kesselinger Tal vorzusehen ist.

Ein Verkehrskreisel statt einer Kreuzung an der Bundesstraße B257 sei problematisch. Der Kreisel nehme zur Ahr hin vier Meter weg. Dazu komme die unterschiedliche Höhe, die eine Schräglage mit sich bringe. Die Verkehrsführung für Radfahrer sei schwierig. Außerdem bremsten Fahrer aus Lind mit ihrer Vorfahrt den Verkehr auf der Hauptstraße. „Kein Kreisel. Abhaken und sich verstärkt um die anderen Sachen kümmern“, fasste Ratsmitglied Anja Müller die Mehrheitsmeinung zusammen.

Schmitt und Koch zeigten, was noch geplant und abgestimmt werden muss. Noch will Schmitt keine Zeitangaben machen, etwa dazu, wann Einweihung sein könnte. Er verwies auf Personalprobleme beim LBM und zu viele Faktoren bei einem solchen Projekt.

Kritische Stimmen gab es zur Verkehrssituation auf der alten Brücke. Die werde so bleiben, sagt Schmitt. Die Gemeinde wird für die dunkle Jahreszeit eine Beleuchtung aufstellen.