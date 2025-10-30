Fünf Restauranttipps Wo die Latours vom Agnesen-Hof in Barweiler essen gehen 30.10.2025, 08:00 Uhr

i Cyra und Jonas Latour sind die nächste Generation im Agnesen-Hof in Barweiler. Celina de Cuveland

Cyra und Jonas Latour sind die nächste Generation auf dem Agnesen-Hof in Barweiler. Sie sind beide seit Jahren in der Gastroszene tätig. Und sie gehen selbst gern essen. Welche Lokale sie im Kreis Ahrweiler und der Region empfehlen können.

Auf dem Agnesen-Hof in Barweiler steht Jonas Latour in der Küche. Der Koch ist verantwortlich für die Gerichte, die dort über den Tresen gehen, für das Catering, aber auch für die Neukonzeption der Speisekarte. Er und seine Frau Cyra Latour, die im Service die Verantwortung trägt, haben fundierte gastronomische Ausbildungen genossen.







Artikel teilen

Artikel teilen