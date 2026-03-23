Bürgermeisterwahl in Remagen
Wo Björn Ingendahl sein bestes Ergebnis erzielt hat
Björn Ingendahl (rechts) hatte am Wahlabend den Bildschirm, auf dem die Wahlergebnisse eintrudelten, fest im Blick.
Björn Ingendahl (rechts) hatte am Wahlabend den Bildschirm, auf dem die Wahlergebnisse eintrudelten, fest im Blick.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

2018 war er der Überraschungssieger: Björn Ingendahl gewann die Bürgermeisterwahl in Remagen gegen den CDU-Kandidaten Walter Köbbing. Jetzt hat Ingendahl wieder ein eindeutiges Ergebnis für sich eingefahren. Ein Blick in die einzelnen Bezirke.

Lesezeit 2 Minuten
Der parteilose Björn Ingendahl ist und bleibt für die kommenden acht Jahre Bürgermeister der Stadt Remagen. 66,9 Prozent der Wähler gaben ihm am Sonntag ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung insgesamt lag bei 59,8 Prozent. Dass das Ergebnis so deutlich ausfallen würde, war bei zwei Gegenkandidaten, Beigeordnete Rita Schäfer, Mitglied der FBL, die ebenfalls als Einzelbewerberin antrat, und Bewerber Matteo Pedicillo aus den Reihen der AfD, nicht ...

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Kreis AhrweilerPolitik

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