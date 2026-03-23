2018 war er der Überraschungssieger: Björn Ingendahl gewann die Bürgermeisterwahl in Remagen gegen den CDU-Kandidaten Walter Köbbing. Jetzt hat Ingendahl wieder ein eindeutiges Ergebnis für sich eingefahren. Ein Blick in die einzelnen Bezirke.
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Der parteilose Björn Ingendahl ist und bleibt für die kommenden acht Jahre Bürgermeister der Stadt Remagen. 66,9 Prozent der Wähler gaben ihm am Sonntag ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung insgesamt lag bei 59,8 Prozent. Dass das Ergebnis so deutlich ausfallen würde, war bei zwei Gegenkandidaten, Beigeordnete Rita Schäfer, Mitglied der FBL, die ebenfalls als Einzelbewerberin antrat, und Bewerber Matteo Pedicillo aus den Reihen der AfD, nicht ...