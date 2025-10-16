Platz am Bahnhof fällt weg Wo Autofahrer in Bad Neuenahr noch parken können Jochen Tarrach 16.10.2025, 16:00 Uhr

i Der große Parkplatz westlich des Bahnhofes Bad Neuenahr wird demnächst Lagerplatz für Baumaterial und Gerät. Jochen Tarrach

Die Tage des Parkplatzes am Neuenahrer Bahnhof sind gezählt. Wann aus der Stellfläche ein Lagerplatz für Baumaterial wird, ist noch unklar, sagt die Stadtverwaltung. Wie so vieles in Bezug auf die Parkplatzsituation, wie unsere Anfragen zeigen.

Der große Parkplatz östlich des Bahnhofes von Bad Neuenahr wird demnächst geschlossen und soll Lager- und Abstellplatz für Baumaterialien werden. Am 11. Oktober stand diese Nachricht von Bürgermeister Guido Orthen am Rande der jüngsten Sitzung des Stadtrates in der Rhein-Zeitung und hat ein großes Echo hervorgerufen.







