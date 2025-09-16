Wie kann eine gute Katastrophenvorsorge aussehen? Unter anderem dieser Frage gehen Experten nach, die im Institut für qualifizierende Innovationsforschung und -beratung ihrem Job nachgehen. Das Institut hat jetzt neue Räume in der Kurstadt bezogen.

Bad Neuenahr als Zentrum für Wissenschaft und Forschung. Diese Vorstellung ist mit dem Einzug des gemeinnützigen Forschungs- und Beratungsinstitutes IQIB als Institut für qualifizierende Innovationsforschung und -beratung GmbH in das historische Badehaus im Kurzentrum ein Stück weit Wirklichkeit geworden. Dort, wo einstmals der Kurdirektor mit seiner Verwaltung die Geschicke des Kurbades lenkte, residieren jetzt Wissenschaft und Forschung sowie mit Roman Noetzel und Wolfgang Fleischer die beiden Geschäftsführer des Institutes.

Zentrum hat 40 Mitarbeiter

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist seit 2019 alleiniger Gesellschafter des IQIB. Es ging hervor aus der bereits 1996 gegründeten Europäischen Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen, das bisher im alten Gebäude des Peter-Joerres-Gymnasiums im Mittelzentrum untergebracht war. Langfristig steht dem IQIB und seinen 40 Mitarbeitern eine ganze Etage des nach der Flut komplett renovierten historischen Hauses mit Büros, Fachräumen und einem großen Konferenzsaal zur Verfügung. Das bedeutet nicht, dass die Kurgäste auf Arztpraxen und Anwendungsräume verzichten müssen. Dazu ist im riesigen Gebäude genug Platz geblieben.

i Konstanze Lechner vom German Arerospace Center in München konnte THW-Chel Daniel Gronwald aus Sinzig über die moderne Luftbildauswertung im Katastrophenfall berichten. Jochen Tarrach

Zur Eröffnung jetzt erwartete die zahlreichen Gäste ein umfangreiches Programm, bei dem die wichtigsten Einzelaspekte in der Arbeit des Institutes aufgezeigt wurden. Welche Bedeutung der hier geleisteten Arbeit beigemessen wird, zeigt schon allein die Tatsache, dass Ministerpräsident Alexander Schweitzer neben Landrätin Cornelia Weigand und Bürgermeister Guido Orthen gekommen war, um gemeinsam mit Geschäftsführer Roman Noetzel über die Bedeutung von „Resilienz durch Innovation“ zu diskutieren.

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, Krisen und äußerem Druck standzuhalten. Als Innovation werden daneben die mit technischem, sozialem und wirtschaftlichem Wandel einhergehenden komplexen Neuerungen bezeichnet. „Wir entwickeln mit unseren Partnern Lösungen für morgen und gestalten die Transformation“, so Roman Noetzel. Auf der Basis wissenschaftlicher Methoden werden Strategien erarbeitet, eigene Software-Tools entwickelt und Zukunftsszenarien für mögliche Ereignisse entwickelt.

i In ganz andere Regionen außerhalb der Erde wurde man an dieser Info-Station entführt. Jochen Tarrach

Das alles ist wichtig, um neue Technologien umzusetzen und damit die Wirtschaft konkurrenzfähig zu machen, aber auch um das zukünftige Leben sicherer und teilweise einfacher zu machen. Hört sich alles nach Zukunftsmusik an, ist es aber nicht, sondern Grundlage für den Fortschritt.

Dazu gehört zum Beispiel auch die Katastrophenvorsorge mit Virtual Reality, vorgestellt von Konstanze Lechner vom German Aerospace Center in München. Dabei geht es auch um die Frage, wie man Krisenmanagement durch den Einsatz von Drohnen oder Flugzeugen neu definieren und bessere Katastrophenvorsorge treffen kann. Diese und andere Fragen, die zum Beispiel Daniel Gronwald, Leiter des Technischen Hilfswerkes in Sinzig, besonders interessierten.

i Bert Droste-Franke zeigte das Modell einer Stadt, die sich autark mit Strom versorgt. Jochen Tarrach

Zum Zukunftsgeschehen gehört auch die Raumfahrt, ob bemannt oder robotisch, sowie der Bau von Satelliten und Raketen. Auch das sind Herausforderungen für die Zukunft, die für einen Wissenschaftsstandort Deutschland von großer Bedeutung sind. Referent zu diesem Thema war Klaus Hamacher, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vorstandes des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz. Ein weiteres Thema war die Energieversorgung von smarten Städten und Orten. Ein Thema, mit dem sich Bert Droste-Franke besonders befasst.

i Die Fahne der IOIB, des Instituts für qualifizierende Innovationsforschung und -beratung, wehte am Eröffnungstag der Einrichtung stolz auf dem Badehaus der Kur-AG in Bad Neuenahr. Jochen Tarrach

So wird sich zukünftig die Elite der deutschen Wissenschaft und Forschung zu Veranstaltungen, Konferenzen, Workshops und Schulungen in Bad Neuenahr versammeln, um durch den sogenannten Think-and-Do-Tank für Wissenschaft und Praxis gerüstet zu sein. Unter Think-and-Do-Tank versteht man spezielle Organisationsformen zur Bearbeitung und Umsetzung zukunftsgerichteter Themen. Lösungen für morgen, das ist das neue Markenzeichen für die Kurstadt.