Forschung liefert neue Konzepte für den Hochwasserschutz im Ahrtal und darüber hinaus. Ein interdisziplinärer Verbund bündelt Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe, um Wiederaufbau und Infrastruktur nachhaltig resilienter zu machen.
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Wissenschaftliche Unterstützung bei der Planung und dem Bau sowie der Finanzierung von 17 Hochwasserrückhaltebecken für mehr als 1,7 Milliarden Euro an der Ahr und ihren Nebenbächen erhofft sich Landrätin Cornelia Weigand vom überregionalen und interdisziplinären Forschungsverbund „Klima-Anpassung, Hochwasser, Resilienz“ (KAHR).